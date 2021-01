Meghan und Harry: Mit dieser Entscheidung hätte wohl niemand gerechnet

Seit rund einem Jahr führen Prinz Harry und Herzogin Meghan ein eigenständiges Leben, nachdem sie bekannt gegeben haben, als ranghohe Mitglieder der britischen Königsfamilie zurückzutreten. Seit das Herzogspaar von Sussex in den USA lebt, haben Meghan und Harry in erster Linie mit Online-Auftritten auf sich aufmerksam gemacht. Umso mehr verwundert es, dass das Ehepaar in Zukunft angeblich auf soziale Medien wie Twitter und Facebook verzichten will.

Meghan und Harry wollen auf Social Media verzichten

Wie The Times unter Berufung auf Insider berichtet, machen die Sussexes Schluss mit Social Media. Als Grund für den Verzicht auf die Selbstvermarktung im Internet wird die "progressive Rolle" des Paares in seiner Wahlheimat USA angegeben.

Ihre neue "Archewell Foundation" wollen Meghan und Harry eigentlich sukzessive ausbauen. Wie kürzlich berichtet wurde, sollen die Sussexes in den vergangenen Wochen ein eigenes PR-Team zusammengestellt haben, um ihre Stiftung zu positionieren. Die Sussexes haben Mitarbeiter in den USA eingestellt - darunter einen Kommunikationsleiter, einen Pressesprecher und einen Stabschef, berichtete die Daily Mail. Zwei ehemalige Angestellte sollen in Zukunft zudem für Meghan und Harry in Großbritannien arbeiten und in ihrem Namen Wohltätigkeitsprojekte in Harrys Heimat leiten.