Samantha Markle veröffentlicht Buch, das Schwester Meghan nicht erfreuen dürfte

Meghan Markles in den USA lebende Halbschwester Samantha Markle - auch bekannt unter dem Namen Grant - hatte es lange angündigt. Am 17. Jänner soll ihr Buch mit dem Titel "The Diary of Princess Pushy's Sister", auf Deutsch etwa: "Tagebuch der Schwester von Prinzessin Aufdringlich" nun tatsächlich erscheinen.