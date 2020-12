Prinz Harry und Meghan wollen Verlängerung von "Megxit"-Vereinbarungen

Im kommenden Jahr will die Queen alle mit dem Paar getroffenen Vereinbarungen auf den Prüfstand stellen. Dazu zählen auch der Verzicht auf die lukrative Marke "Sussex Royal" und die Anrede "Königliche Hoheit". Die "Megxit"-Verhandlungen könnten damit in eine neue Runde gehen. Laut der britischen Bouelevardzeitung The Sun streben Harry und Meghan nun - wenig überraschend - eine Verlängerung ihres Vertrags um weitere 12 Monate an.

Rückkehr nach Großbritannien?

Dazu könnten sie persönlich nach Großbritannien zurückkehren. Wann die Monarchin die kleine Familie angesichts der Pandemie tatsächlich wiedersehen kann, bleibt aber fraglich. Seit Frühjahr trennt die Corona-Krise die Royals in den USA und Großbritannien.