Meghan: Erster Auftritt nach Enthüllung über Fehlgeburt

"Wir kennen den Wert von Lebensmitteln; als Nahrung, als Lebensquelle und in Krisenzeiten kann sich die Wärme einer Mahlzeit so beruhigend anfühlen, wie eine dringend benötigte Umarmung - insbesondere, wenn kein menschlicher Kontakt besteht. Soziale Distanzierung erleben wir alle", stellte Meghan fest, die zusammen mit ihrem Mann im April für das Projekt "Angel Food" Mahlzeiten in West Hollywood auslieferte.

"Diese Momente haben so viele daran erinnert, dass sie gepflegt werden. Heute Abend feiern wir diese stillen Helden, von denen ich einige kenne und andere, die wir von Weitem begrüßen", sagte sie.

Prinz Harry und Herzogin Meghan sahen sich neben ihrem Rücktritt aus dem britischen Königshaus und ihrem Umzug in die USA dieses Jahr mit einer persönlichen Tragödie konfrontiert. Wie Meghan im November bekannt gegeben hat, hatte sie im Juli eine Fehlgeburt erlitten. Der Verlust stellte für sie und ihren Mann eine große Herausforderung dar. "Verlust und Schmerz haben jeden von uns im Jahr 2020 geplagt", schrieb sie in ihrem Artikel für die New York Times. Nach ihrer Fehlgeburt habe sie eine "fast unerträgliche Trauer" verspürt, so die Herzogin von Sussex, die dennoch die Hoffnung nicht aufgab, dass sie und Harry den Verlust gemeinsam verarbeiten könnten. "Ich habe versucht, mir vorzustellen, wie wir wieder gesunden", so Meghan.