Herzogin Meghan sticht Melania aus: Trump-Team in Aufruhr

Eines haben Meghan Markle, die Herzogin von Sussex, und Melania Trump, die Ehefrau des amtierenden US-Präsidenten Donald Trump, gemeinsam: Beide Frauen zählen zu den bekanntesten weiblichen Persönlichkeiten der Welt. Beide mussten in der Vergangenheit auch schon oft Kritik einstecken. In einer Sache hat Meghan die First Lady nun aber ausgestochen: Es ist Harrys Ehefrau und nicht Melania Trump, die die November-Titelseite des britischen Magazins Tatler ziert.

Meghan ziert Tatler-Cover

"Was denken die Briten wirklich über sie?", will das Magazin über Herzogin Meghan wissen. Das Blatt veröffentlicht eine Umfrage, die besagt, dass 63 Prozent der Briten der Meinung sind, Meghan und Harry sollten nach ihrem Megxit ihren Herzogen-Titel abgeben.

So wenig schmeichelhaft die Umfrage auch sein mag - Melania Trumps Team scheint dennoch erbost darüber zu sein, dass nicht die First Lady auf dem Cover zu sehen ist. Immerhin habe die 50-Jährige dem Magazin sogar ein Exklusiv-Interview gegeben. Auf das Titelbild schaffte sie es damit aber nicht.