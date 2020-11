Adelsexpertin kritisiert kalte Reaktion der Royals auf Meghans Fehlgeburt

In einem Artikel für die New York Times hat Meghan Markle, die Herzogin von Sussex, offen über ihre Fehlgeburt gesprochen. Im Juli dieses Jahres hat die 39-Jährige ein Kind verloren, so die Ehefrau von Prinz Harry. Für sie und ihren Mann bedeutete das Erlebnis einen schweren Verlust. Der Schmerz sei "kaum auszuhalten", so Meghan in ihrem selbstverfassten Essay.

Adels-Expertin über Königsfamilie: "Wir hören nicht, wie sie ihre Herzen öffnen"

Auf die traurige Enthüllung hat das britische Königshaus bisher nicht offiziell reagiert. Der Buckingham Palast ließ lediglich verlauten, dass man die Fehlgeburt nicht öffentlich kommentieren werde. "Es geht hier um eine sehr persönliche Angelegenheit, die wir nicht kommentieren werden", heißt es.