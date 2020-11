Meghan und Harry: Bei dieser Entscheidung sollen sie die Queen übergangen haben

Dass sie die Schlüssel zu ihrem Wohnsitz in Großbritannien an Eugenie übergeben haben, deutet der Insider außerdem als Indiz dafür, dass Meghan und Harry nicht vor hätten, so bald nach England zurückzukehren. Es würde vielmehr danach aussehen, als würden die beiden planen, "ihren Aufenthalt in den USA vielleicht dauerhaft zu verlängern".