Meghan und Harry: Wieso die Royal Family jetzt wegen Netflix-Deal tobt

Auf das ohnehin schon distanzierte Verhältnis der Sussexes zur restlichen britischen Königsfamilie dürfte der Wirbel um die neue Staffel von "The Crown" nicht gerade heilsam wirken - nachdem Meghan und Harry ausgerechnet bei jenem Serien-Anbieter angeheuert haben, der die Show um die britische Königsfamilie finanziert. Boulevardmedien wittern jedenfalls einen erneuten Grund für Zwist zwischen den Royals. So spekuliert unter anderem die Münchner Abendzeitung, dass der Neftlix-Deal und die Aufregung um "The Crown" der Grund für die Funkstille sein könnte, nachdem die Sussexes Charles nicht öffentlich zu dessen 72. Geburtstag gratulierten.