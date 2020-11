Meghan hat als erster Royal gewählt: Nur der Auftakt ihres politischen Engagements

Meghan und Harry seien außerdem nicht die ersten Royals, die sich öffentlich zu politischen Themen geäußert haben, betont der öffentliche Vertreter des Paares: "Die Queen selbst, zum Beispiel, hat Menschen dazu ermuntert, ihr Wahlrecht wahrzunehmen, bei einem Referendum in Schottland, als es um die Wahlen in Wales ging."

Will sie selbst in die Politik?

Spekuliert wurde in der Vergangenheit sogar, dass Meghan planen könnte, eines Tages selbst in die Politik zu gehen. So behauptete ein Insider gegenüber Vanity Fair vor einiger Zeit über die Herzogin: "Einer der Gründe, warum sie ihre amerikanische Staatsbürgerschaft nicht aufgeben wollte, war, dass sie somit Möglichkeit hat, in die Politik zu gehen." Was bisher aber nicht bestätigt wurde.

Meghan wurde 1981 im US-Staat Kalifornien geboren. 2018 heiratete sie Prinz Harry und wurde damit zum Mitglied der britischen Königsfamilie. Im März hatten sich der Herzog und die Herzogin von Sussex vom Königshaus distanziert und den Wunsch geäußert, finanziell auf eigenen Beinen zu stehen. Sie leben nun seit einigen Monaten mit ihrem einjährigen Sohn Archie in Kalifornien.