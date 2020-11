Royal-Expertin: "Harry will Geld verdienen, aber er will nicht dafür arbeiten"

Das sei die allgemeine Wahrnehmung in Großbritannien, so Seward, die jedoch einräumt: "Aber ich denke, dass es in den USA ganz anders ist."

Im September wurde bekannt, dass Meghan und Harry einen Mehr-Jahres-Vertrag mit dem Streamingdienst Netflix abgeschlossen haben, der ihnen angeblich mehrere Millionen Dollar einbringen soll. Sie wollen dabei an Fiction-Serien, Dokuserien, Dokumentationen, Features und Kinderprogrammen mitarbeiten.

Ein Sprecher des Herzogpaares von Sussex hat außerdem gerade erst erklärt, dass sich Harry und Meghan in den Vereinigten Staaten auch nach der US-amerikanischen Präsidentschaftswahl weiterhin politisch engagieren wollen.

Ein Insider deutete gegenüber Vanity Fair zudem an, dass vor allem Meghan politische Ambitionen hege. "Ich denke, sollten sie und Harry jemals ihre Titel abgeben, würde sie ernsthaft in Erwägung ziehen, selbst als Präsidentin zu kandidieren", so die Quelle.