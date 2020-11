Schwangerschaftsgerüchte und ein "PR-Gag": Moderator lästert über neue Bilder von Meghan und Harry

Vergangenes Jahr hatten Harry und sein Bruder William noch gemeinsam an der Gedenkveranstaltung in London teilgenommen. Für die früher als unzertrennlich geltenden Brüder war es damals der erste öffentliche Auftritt seit einem Fernsehinterview mit Harry und Meghan, in dem Harry eine Distanz zu seinem großen Bruder angedeutet hatte. "Wir sind sicherlich im Moment auf unterschiedlichen Pfaden." Er liebe William sehr, aber "als Brüder hat man gute und schlechte Tage", sagte er damals. Mittlerweile lebt Harry mit Meghan und Sohn Archie in den USA und soll sich damit nicht nur örtlich noch weiter von seiner Familie entfernt haben.