Angst vor Konsequenzen? Experte deutet Meghans Aussage als Friedensangebot an Königshaus

Die Queen, sowie der Rest der britischen Königsfamilie, verhält sich traditionsgemäß jedoch neutral.

Konsequenzen für Meghan und Harry?

Dass Meghan und Harry immer öfter gegen das royale Protokoll verstoßen, soll der Queen inzwischen ein Dorn im Auge sein. Die Gazette New Idea mutmaßt sogar in Berufung auf einen vermeintlichen Insider, dass Prinz Harry sogar der Adelstitel entzogen werden könnte, wenn er sich weiterhin weigern sollte, die für Royals geltenden Regeln einzuhalten.

Die vielen Negativschlagzeilen scheinen nicht spurlos an den Sussexes vorüberzugehen. So erzählte Herzogin Meghan erst kürzlich in einem Videocall mit dem Magazin Fortune, dass sie versuche, "kontroverse" Aussage zu vermeiden, um ihre "Familie nicht zu gefährden." Sie sei lieber "vorsichtig" in Bezug auf die Sachen, die sie in der Öffentlichkeit sage.