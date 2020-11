Meghan und Harry gratulieren Charles nicht zum Geburtstag

Das Ehepaar, das in diesem Jahr als "hochrangige" Familienmitglieder der Royal Family zurückgetreten ist, könnte möglicherweise private Wünsche gesendet haben, wird in dem Bericht spekuliert.

Laut Gala sei dies jedoch nur ein weiteres Beispiel für die Abnabelung von Meghan und Harry von der königlichen Familie. Die Boulevardpresse sieht dies als Indiz, für eine voranschreitende Entfremdung zwischen Harry und seinem Vater. Zuletzt soll es vor wenigen Tagen am "Remembrance Day" zum Konflikt zwischen den Sussexes und der Königsfamilie gekommen sein. Harry soll es verwehrt worden sein, an dem Gedenkfeiertagin seinem Namen einen Kranz im Gedenken an die Gefallenen der Weltkriege in London niederlegen zu lassen. Harry "versteht, dass er nicht mehr dieselbe formale Rolle in der Familie spielt, die er einst hatte", berichtete ein Freund gegenüber People. "Aber er war traurig und enttäuscht über die Entscheidung."