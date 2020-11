Königlich eigenartig: Die 6 verschrobendsten Marotten von Prinz Charles

In einem Alter, in dem andere schon längst in Pension sind, bleibt Prinz Charles im Wartestand. Sein größter "Karriereschritt", nämlich der auf den Thron, steht im noch bevor. Charles ist ein in vielerlei Hinsicht ziemlich ungewöhnlicher Thronfolger: Er setzt sich nicht nur für umweltfreundliche Landwirtschaft ein, sondern ist auch ein leidenschaftlicher Klimaschützer, ein Kämpfer für die Menschenrechte, ein Architektur-Freak, der mit seinem Sturkopf so manches moderne Bauprojekt verhinderte, und er malt gern Aquarelle. Und das ist längst nicht alles, was es über den 72-Jährigen zu wissen gibt. Auch die ein oder andere witzige Marotte ist über ihn bekannt.

Prinz Charles und seine Eigenheiten