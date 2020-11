Verletzende Geste der Royal Family: Harry endgültig ausgestoßen?

Zusammen mit seiner Ehefrau Meghan zeigte sich Prinz Harry am Remembrance Day auf einem Friedhof in Los Angeles, wo die beiden einen Kranz zu Ehren der Gefallenen der beiden Weltkriege niederlegten. Der Remembrance Sunday fällt immer auf den zweiten Sonntag im November und wird von der britischen Königsfamilie traditionell, so auch heuer, öffentlich begangen. Der eigentliche Gedenktag ist der 11. November - an diesem Tag im Jahr 1918 endete der Erste Weltkrieg.

Harrys Bitte, Kranz in seinem Namen niederzulegen, wurde abgelehnt

Hinter den Kulissen soll es im Rahmen des Gedenktages jedoch einmal mehr zu Differenzen zwischen dem Herzogspaar von Sussex und dem Rest der Königsfamilie gekommen sein. Das berichten britische Medien sowie das US-amerikanische Magazin People in Berufung auf einen angeblichen Freund von Prinz Harry.