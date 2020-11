Aufnahme aus dem Jahr 1967: Bruder teilt nie gesehenes Kinderfoto von Prinzessin Diana

"Es ist unglaublich, wie sehr sie noch immer geliebt wird", so ein Royal-Fan über die Königin der Herzen.

"Ich war um die zwanzig Jahre jung damals und Diana hat der Welt so viel gegeben und oft habe ich an ihre elegante Anmut gedacht und daran, wie sehr man diese heute brauchen würde", schreibt ein anderer in Erinnerung an Dianas Wirken zu Lebzeiten.

Aufgewachsen sind sind Lady Diana und ihr Bruder auf dem Familienanwesen der Spencers Althorp Park. Wo das Kinderfoto von Lady Di und ihrem Bruder entstanden ist, ist nicht bekannt. Diana wurde als drittes Kind von Edward John Spencer Frances Spencer (geborene Ruth Burke Roche) 1961 geboren. Charles Spencer ist das jüngste Kind. Auf dem von ihrem Bruder nun veröffentlichten Bild dürfte Lady Diana damit um die sechs Jahre alt gewesen sein.