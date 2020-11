Wie schwangere Eugenie jetzt von Meghans und Harrys Rücktritt profitiert

Offiziell bleibt das Frogmore Cottage auch weiterhin Meghans und Harrys Wohnsitz in Großbritannien. Die beiden würden sich dennoch freuen, "ihr Zuhause für Prinzessin Eugenie und Jack öffnen zu können, wenn diese ihre eigene Familie gründen", zitiert das Promimagazin einen Palastinsider.

"Frogmore ist eine private Residenz des Herzogs und der Herzogin von Sussex", so die Quelle weiter. Insofern würden Meghan und Harry auch weiterhin über alle Vorkehrungen das Haus betreffend bestimmen.

Die britische Sun, die erstmals von Eugenies Umzug berichtete, behauptet in Berufung auf einen weiteren Insider, dass Meghans und Harrys in einer Nacht- und Nebel-Aktion die Habseligkeiten der Sussexes aus ihrem ehemaligen Familienheim in Windsor entfernt worden sein sollen. "Mitten in der Nacht kamen Umzugswagen und räumten ihr Haus aus. Sie wollten definitiv nicht gesehen werden", zitiert das Blatt seine anonyme Quelle.

Bereits vor zwei Wochen sollen die schwangere Eugenie und Ehemann Jack Brooksbank in das Fünf-Schlafzimmer-Anwesen in Windsor gezogen sein.