Meghan: Enthüllung vor Gericht gefährdet ihre Glaubwürdigkeit

Im Prozess von Herzogin Meghan gegen Associated Newspapers, den Herausgeber der Mail on Sunday, scheint die 39-Jährige immer schlechtere Karten zu haben.

Meghan Markle, die Herzogin von Sussex, hat das britische Blatt verklagt, weil dieses im Jahr 2019 Auszüge aus einem privaten handgeschriebenen Brief Meghans an ihren Vater Thomas Markle veröffentlichte. Harrys Ehefrau und ihr juristisches Team sehen darin einen Verstoß gegen das Datenschutz- und Urheberrechtsgesetz. Der Inhalt des Briefes sei "privat und vertraulich" gewesen. Meghan habe darin ihre "tiefsten und privatesten Gedanken", geteilt. Harrys Frau fordert zudem Schadensersatz wegen Missbrauchs privater Informationen. Doch nun stellt sich offenbar die Frage, ob Meghan besagten Brief überhaupt selbst verfasst hat.

Hat Meghan den Brief an ihren Vater gar nicht selbst verfasst?

In Gerichtsdokumenten des High Court in England behauptet die Gegenseite nun laut The Sun, dass der "persönliche" Brief der ehemaligen Schauspielerin mithilfe des Pressebüros des Kensington Palace geschrieben worden sei.

Infolgedessen soll das Schreiben an ihren entfremdeten Vater gar nicht Meghans "eigene intellektuelle Schöpfung" gewesen sein.

Jason Knauf, der ehemalige Kommunikationssekretär des Herzogs und der Herzogin von Cambridge sowie des Herzogs und der Herzogin von Sussex "und oder andere Mitglieder des Kommunikationsteams des Kensington Palace haben zum Schreiben des Briefes beigetragen", teilten die Anwälte der Zeitung dem High Court mit.

Die Anwälte von Associated Newspapers argumentieren zudem, dass der Brief von einem elektronischen Entwurf "kopiert" worden sei.