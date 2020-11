Private Details im Hintergrund: Herzogin Kate gewährt seltenen Einblick in ihr Wohnzimmer

Im Rahmen des "Remembrance Day", bei dem am 11. November die Mitglieder des britisches Königshauses gefallener Soldaten der vergangenen Kriege gedachten, absolvierte Herzogin Kate auch einen Videocall, bei dem sie sich vom Homeoffice aus mit Militärfamilien unterhielt, die einen Verlust erlitten haben. Passend zur Gedenkfeier, die in Großbritannien traditionell am zweiten Sonntag im November begangen wird, präsentierte sich Catherine bei ihrem Online-Auftritt mit einer Mohnblumenbrosche, die sie auf dem Kragen ihres Hemdes befestigt hatte.

Herzogin Kate gibt Einblicke in ihr Wohnzimmer

"Remembrance Poppies" werden die künstlichen Mohnblumen bezeichnet, die heute weltweit und vor allem in den englischsprachigen Ländern als ein Symbol des Gedenkens an die zahl- und namenlosen Opfer von Krieg - und insbesondere an die in den beiden Weltkriegen gefallenen Streitkräfte - gelten.