Von wegen bescheiden: So wohnen Prinz William und Kate wirklich

"Apartment" heiße die Luxus-Wohnung im Kensington Palast nur aus traditionellen Gründen - alle Residenzen wären so benannt, meinte Royal-Experte Christoper Warwick in der Youtube-Serie "The Royal Beat".

"Was die Leute natürlich sofort fälschlicherweise denken lässt, dass es sich um bescheidene Räume handelt." De facto hätten William und Kate 20 Räume zur Verfügung. "Das Apartment ist enorm", pflichtete Moderatorin Ingrid Seward ihrem Kollegen Warwick bei.