William und Kate: Prinz George hätte eigentlich ganz anders heißen sollen

George Alexander Louis - so der volle Name des Thronfolgers - werde unter Prinz George von Cambridge bekannt sein, teilte der Palast nach dessen Geburt am 22. Juli 2013 mit. Jedoch: Kate soll sich ursprünglich auf einen anderen Vornamen eingeschossen gehabt haben.

Wie britische Medien unter Berufung auf Royal Expertin Katie Nicholl berichten, hatte sich Kate - die sich das Geschlecht ihres Kindes während der Schwangerschaft nicht verraten lassen haben soll - den Namen Alexander ausgesucht. Schließlich entschied man sich dann aber doch für George als ersten Vornamen. William und Kate haben damit - wie bei all ihren Kindern und im Gegensatz zu Prinz Harry und Herzogin Meghan - die Erwartungen erfüllt, sich für einen traditionellen, historischen Namen zu entscheiden.

In der Geschichte Großbritanniens gibt es sechs Könige mit dem Namen George. Louis könnte eine Erinnerung an den Onkel von Ur-Opa Prinz Philip, Lord Louis Mountbatten, sein, der im August 1979 bei einem Attentat der IRA ums Leben gekommen war.