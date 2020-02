"Furchterregend": Was nach Georges Geburt wirklich in Kate vorging

Während Herzogin Kate (38) im Juli 2013 auf der Geburtsstation des St. Mary's Hospital in London in den Wehen lag, tummelten sich davor Hunderte Journalisten, Monarchie-Fans und Schaulustige. Nur einen Tag nach der Geburt ihres ersten Kindes präsentierte sie sich damals bereits der Öffentlichkeit - lächelnd und scheinbar mühelos. Darüber, wie sie die Situation wirklich wahrnahm, konnte bislang nur spekuliert werden. "Leicht furchterregend", wie die Herzogin von Cambridge in der Podcast-Serie " Happy Mum, Happy Baby" (Glückliche Mutter, glückliches Baby) der britischen Autorin und Bloggerin Giovanna Fletcher nun erstmals erzählte, dürfte angesichts des Drucks, der auf der Frau des künftigen britischen Königs lastet, dennoch maßlos untertrieben sein.

"Wir haben so viel Unterstützung erfahren und William und ich waren uns bewusst, dass das Interesse an der Sache groß ist. Wir waren extrem dankbar (...) und uns war deshalb sehr wichtig, dass wir unsere Freude und Wertschätzung mit der Öffentlichkeit teilen", so die Herzogin. Allerdings, sie habe angesichts der ungewohnten Situation mit einem neugeborenen Baby "gemischte Gefühle" gehabt. Dass sie und William bis dato "unerfahrene Eltern" waren, habe eine gewisse Unsicherheit mit sich gebracht, so Kate.