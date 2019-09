Herzogin Kate bezieht mit Outfit Stellung zu Baby-Gerüchten

Ein sanftes Streicheln des Bauchs - oder zumindest der Anschein, als ob man das tun würde - reicht in royalen Kreisen dafür aus, die Gerüchteküche in Gang zu setzen. Bereits im Juli munkelten britische Gazetten, dass Herzogin Kate mit ihrem vierten Kind schwanger sein könnte. Beim Royal Ascot hatte sich die 37-Jährige mehrmals auf die Körpermitte gegriffen und dabei gelacht.

Kein Babybauch in Sicht

Auch die neue Frisur der Frau von Prinz William ließ so manches Medium vermuten, dass sich Familiennachwuchs ankündigt. Der Grund: Kate hatte bei jeder ihrer drei Schwangerschaften die Haare ein wenig geändert.

Offizielle Stellungnahmen sind von den Royals zu solchen Gerüchten nicht zu erwarten, jedoch weiß auch Kate, wie man geschickt nonverbale Statements setzt. Die 37-Jährige besuchte am Donnerstag das "Sunshine House Children and Young Peoples Health and Develeopment Centre" in London und entschied sich für einen der figurbetontesten Looks der vergangenen Wochen.