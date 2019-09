Warum Prinz Harry Meghan trotz Scheidung heiraten durfte

Harry und Meghan haben ihre Verlobung im November 2017 bekannt gegeben. 16 Monate lang waren sie zu diesem Zeitpunkt ein Paar. Meghan hatte Glück: Der Royal-Experte erklärt, dass es in Zusammenhang mit ihrer ersten Ehe zwei Hauptgründe gab, warum Harry sie doch zur Frau nehmen durfte - obwohl sie bereits verheiratet war.

Demnach soll ausschlaggebend gewesen sein, dass Meghan erstens nicht lange verheiratet war - und zweitens, dass sie aus ihrer ersten Ehe keine Kinder in die Beziehung mit Harry gebracht hat, wird Larcombe auf der Onlineplattform der britischen Zeitung Daily Express zitiert. Hätte Meghan bereits Kinder gehabt, hätte dies Schwierigkeiten mit sich gebracht, so der Royal-Experte, da sie mit der Eheschließung mit Harry unmittelbar in die königliche Familie eintrat - und somit jedes ihrer Kinder in der Thronfolge berücksichtigt werden müsse.