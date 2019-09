Queen lässt Bar schließen, weil ihr Personal zu betrunken war

Queen Elizabeth II musste offenbar eine Bar im Buckingham Palace schließen, weil das Personal oft "zu betrunken war". Dieses bislang wohlgehütete Geheimnis verriet Dick Arbiter, der frühere Pressesprecher der Queen, in der vierteiligen Dokumentation "Secret Of The Royal Palaces".

Jene Bar existiere mittlerweile nicht mehr, gibt Arbiter an, da "einige Mitarbeiter sie zu oft in schlechtem Zustand verlassen hätten". In der Konsequenz begann man, die Bar in Frage zu stellen und schloss sie schließlich.