Britischer Humor: Queen E. veräppelte amerikanische Touristen

Wie sie es in ihrer Sommerresidenz zu tun pflegt, trug die seit beinahe 25.000 Tagen regierende Monarchin ein Kopftuch und eine Tweedjacke, als sie mit einem der Sicherheitsleute über ihren Rasen spazierte. Da fingen die Amerikaner eine Unterhaltung mit der "netten alten Lady" an und fragten sie doch glatt, ob sie in der Nähe wohne und ob sie die Queen schonmal getroffen habe.