Not amused: Donald Trump "ruinierte" Lieblingsrasen der Queen

Also ließ Trump seinen Helikopter (inklusive kleinerem Anhang namens "Nighthawk Two") einfach direkt auf dem Rasen vor dem Eingang parken, der durch die Maschine stark in Mitleidenschaft gezogen wurde. Und nicht irgendein Stück Wiese, nein, der Lieblingsrasen der Queen. Das große Herzstück des Palastparks und der jährlichen Gartenparties. Eines der liebsten Hobbys Elizabeths ist übrigens das Gassi gehen mit ihren Hunden, auf eben diesem Rasen.

Nach der Ankunft des Präsidenten soll die Queen sich den australischen Premierminister geschnappt und gesagt haben: "Kommen Sie, schauen Sie sich meinen Rasen an. Er ist ruiniert." Not amused, Mr. President, not amused at all.