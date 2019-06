Die Trumps pfiffen bei der Queen aufs Protokoll

Königin Elizabeth II. empfing Donald Trump und seine Frau Melania am Montag im Buckingham-Palast. Umgehend entbrannte in den sozialen Medien und auf britischen Newssites eine Diskussion: Begrüßte der US-Präsident die Queen tatsächlich mit einem normalen Handshake? First Lady Melania knickste auch nicht, wie es das Protokoll vorschreibt. Aber sie fiel mit ihrem weißen Kleid mit dunklem Gürtel und Kragen positiv auf. Viele werteten ihr Outfit als Hommage an Audrey Hepburn im Filmklassiker „ My Fair Lady“, der in London spielt.