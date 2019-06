Trump ätzt gegen Meghan: "Ich wusste nicht, dass sie so fies ist"

Wenn US-Präsident Donald Trump am Montag in Großbritannien mit allen Ehren empfangen wird, wird eine Person aus dem britischen Hofstaat fehlen: Die gebürtige US-Amerikanerin Meghan Markle. Sie ist offiziell im Mutterschaftsurlaub, dürfte aber über diesen Vorwand nicht unglücklich sein: Bereits im US-Wahlkampf 2016 hatte sie Trump als „frauenfeindlich“ und „polarisierend“ bezeichnet. Als die britische Boulevardzeitung „The Sun“ Trump damit konfrontierte, entgegnete er: "Davon wusste ich nichts. Was soll ich sagen? Ich wusste nicht, dass sie so fies ist.“