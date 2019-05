So schnell will Meghan nach der Babypause wieder auftreten

Nur drei Monate Mutterschaftsurlaub plane Meghan laut Insider nach der Geburt ihres Kindes. In den USA sei drei Monate Mutterschaftsurlaub die Norm. "Normalerweise bekommen sie (Anm.: amerikanische Mütter) nicht die sechs oder gar zwölf Monate, die Frauen hier in Großbritannien bekommen. Das ist also für Meghan völlig normal", plauderte der Insider aus.

Vorzeitige Rückkehr für die Queen

Er vermutete, dass die Herzogin jedoch schon früher wieder ihren Einsatz im Namen des Königshauses aufnehmen: "Sie hat die drei Monate im Kalender vorgemerkt, aber wird höchstwahrscheinlich in sechs Wochen wieder in das öffentliche Leben zurückkehren."