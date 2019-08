Ex-Koch verrät süßes Geheimnis der Queen

Englands Königin ganz nahe sein, sogar bei ihr im Palast leben – was sich für manche vielleicht märchenhaft anhört, ist gar nicht immer so lustig, wie Robert Morton weiß. „Ich habe dort gewohnt, was nicht das beste war. Ich war damals ziemlich jung und man durfte am Abend keine mitnehmen. Eine Freundin oder so war nicht erwünscht“, grinst er verschmitzt im KURIER-Interview.