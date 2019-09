Meghan musste lernen, wie man Tee trinkt und Messer hält

Meghan nahm Etikette-Nachhilfe

Bevor sie nach London übersiedelt ist, soll die heutige Herzogin von Sussex einen zweistündigen Kurs besucht haben, in dem sie unter anderem lernte, wie man eine Tasse hält und abstellt (der Henkel muss immer auf drei Uhr sein) und wie man Messer und Gabel korrekt verwendet. Die Stunde leitete Benimm-Experte Edmund Fry, dem Besitzer des " Rose Tree Cottage"-Teesalons in Pasadena in Kalifornien.

"Sie ist eine tolle junge Frau", sagte dieser gegenüber Fabulous Digital. "Sie war nett, nicht laut, sehr höflich, schön anzuschauen und sehr gut gekleidet", streut er Meghan sprichwörtlich Rosen.