Meghan und Kate: So steht die Queen wirklich zu ihnen

Vor laufenden Kameras präsentiert sich Queen Elizabeth II. mit Herzogin Meghan und Herzogin Kate stets gut gelaunt. Wie ein Royal-Experte nun verriet, soll die Bindung der Monarchin zu den Frauen ihrer Enkelsöhne aber durchaus unterschiedlich ausfallen. Zu einer von ihnen pflege die Queen ein engeres Verhältnis, wie die Sun berichtet.

Sowohl Herzogin Kate (37), als auch Herzogin Meghan (37) heirateten als Bürgerliche in die royale Familie ein. Bei öffentlichen Auftritten neben der Queen zeigen sich die beiden stets gut gelaunt. Nun enthüllte die britische Autorin Ingrid Seward in ihrem Buch "My Husband and I: The Inside Story of the Royal Marriage" , dass die Beziehungen der Monarchin und der Frauen ihrer Enkelsöhne wohl unterschiedlicher nicht sein könnten.