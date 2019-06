James Middleton: Bekanntheit durch Kate machte ihn krank

Ihre Beziehung mit dem britischen Thronfolger Prinz William (37) machte nicht nur die einst bürgerliche Kate Middleton (37) zu einer weltweit bekannten Persönlichkeit. Auch ihre Familie geriet ins Rampenlicht. Doch während Kates Schwester Pippa (35) mit ihrer Bekanntheit kein Problem zu haben scheint, meidet ihr Bruder James Middleton (32) das Rampenlicht.

James Middleton: Kates Ruhm stürzte ihn in Depressionen

Im Jänner 2019 enthüllte der Unternehmer in einem Artikel für die Daily Mail, an Depressionen zu leiden. Nun sprach der 32-Jährige erstmals darüber, was seine psychische Krankheit ausgelöst hat: Durch Kates Berühmtheit sei auch er ins Zentrum des Medieninteresses gerückt - und das habe ihn auf Dauer krank gemacht.

"Plötzlich, und das sehr öffentlich, wurde ich danach beurteilt, ob ich Erfolg habe oder ein Versager bin", erzählte Kates Bruder gegenüber dem Magazin Tatler über seine Erfahrungen die er gemacht hat, nachdem Kates Beziehung mit William bekannt geworden war. "Wenn Interesse an mir besteht, ist das großartig. Wenn Interesse an mir ihretwegen besteht, ist das anders."

In dem Interview verriet James Middleton außerdem, dass er ein Leben fernab des Medienrummels um seine berühmte Schwester führen möchte.