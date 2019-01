James Middleton: Kates Bruder gibt erstmals Einblicke in sein Leben

Nach einem halben Jahr heimlichen Datens sollen es die beiden mittlerweile sehr ernst miteinander meinen. Ob nun schon bald eine weitere Hochzeit und Babynews im Hause Middleton anstehen?

Übung mit kleinen Kindern hat James Middleton inzwischen ja genug. Seine Rolle als vierfacher Onkel nimmt er sehr jedenfalls ernst und verbringt mit Kates drei Kindern George, Charlotte und Louis sowie Pippas Babysohn Arthur so viel Zeit wie möglich. "Ich will der beste Onkel überhaupt sein", so James Middleton. "Ich will der coole und lustige Onkel sein."