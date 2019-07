Von wegen glatt: So sehen Meghans natürliche Haare aus

Irgendwann wichen die süßen Locken. Um diese dauerhaft so zu glätten, muss Meghan regelmäßig zum Friseur. Denn der Effekt, den ein Glätteisen hat, hält nur bis zur nächsten Haarwäsche an - viel zu aufwendig, um die Mähne über Jahre hinweg so zu bändigen.

Stattdessen kommt bei der 37-Jährigen wohl regelmäßig ein Keratin-Mittel zum Einsatz. Das Eiweiß dringt in die äußere Schuppenschicht ein und legt sich wie ein Schutzfilm um das Haar. Nach dem Auftragen und Durchkämmen wird mit einem speziellen Glätteisen geglättet, welches das Ganze versiegelt. Je nach Haarlänge kann so eine Behandlung bis zu vier Stunden dauern.

Drei bis sechs Monate bleiben die Haare dank dem Keratin glatt. Dann muss die Behandlung wiederholt werden.