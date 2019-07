Meghan und Beyoncé: Wer trug das bessere Red-Carpet-Outfit?

Es war, als würden gleich zwei königliche Familien aufeinander treffen. Sonntagabend feierte die Neuauflage von "König der Löwen" in London Premiere. Prinz Harry und Herzogin Meghan kündigten sich an, ebenso Jay-Z und Beyoncé. Letztere synchronisiert in der englischen Version des Animations-Films Löwin Nala.

Schwarz vs. Gold

Für den Kinobesuch wählte Meghan einen Designer, zu dem sie bisher selten gegriffen hat. Die 37-Jährige erschien in einem schwarzen Cocktailkleid von Jason Wu, einem der Lieblingsdesigner von Michelle Obama. Die Kreation in A-Linie war mit transparenten langen Ärmeln versehen. Dazu stylte die frischgebackene Mutter Pumps des italienischen Luxuslabels Aquazzura. Die Ohrringe stammten von Nikos Koulis.