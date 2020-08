Körpersprache-Expertin entfacht wildes Gerücht um Herzogin Kate

Die Mutmaßungen, so vage sie auch sein mögen, schlagen hohe Wellen. In den britischen Wettbüros wird bereits fleißig auf möglichen royalen Nachwuchs gewettet. "Wir denken, dass Prinz Louis in naher Zukunft einen Babybruder oder eine Schwester bekommen wird, der oder die die Familie ergänzt. Wir rechnen uns Chancen darauf aus, dass William und Kate ein viertes Baby bekommen werden", zitiert Express Buchmacher Harry Atikenhead.

Bestätigt wurden die wilden Gerüchte bislang noch nicht. In der Vergangenheit wurden aber schon oft - zum Teil äußerst haarsträubende - "Hinweise" der Herzogin von Cambridge fälschlicherweise als Anzeichen für eine Schwangerschaft gehalten. So wurde erst vergangenen September mal wieder spekuliert, dass Catherine in anderen Umständen sei - weil sie sich mit kürzerem Haupthaar zeigte.