Verwöhnte Prinzessinnen: Wieso Charles Eugenie und Beatrice Geldhahn zuzudrehen musste

Eine neue Channel 5-Dokumentation mit dem Titel "Beatrice and Eugenie: Pampered Princesses?" (zu deutsch: "Beatrice und Eugenie: Verwöhnte Prinzessinnen?") beschreibt die Privilegien, welche Prinzessin Beatrice und Prinzessin Eugenie bisher genossen haben. Von klein auf seien die beiden Töchter von Prinz Andrew und dessen Ex-Frau Sarah Ferguson, der Herzogin von York, einen "extravaganten" Lebenswandel gewohnt, heißt es laut Express in der neuen Doku. "Während ihre Mutter mit steigender Feindseligkeit von Seiten der Presse konfrontiert war, haben Beatrice und Eugenie eine priviligierte Kindheit auf Sunninghill verbracht, dem Anwesen, welches die Queen Prinz Andrew als Hochzeitsgeschenk überreicht hat", wird die Erzählstimme der Dokumentation, Schauspielerin Glynys Barber, zitiert.

Beatrice und Eugenie: Verwöhnte Prinzessinnen?

"Beatrice und Eugenie wurden auch von ihren Großeltern überschüttet. Die Yorks lebten untweit von Windsor Castle entfernt und waren oft zu Besuch", sagt Royal-Kommentator Richard Kay über die beiden Prinzessinnen. Adelskennerin und Autorin Ingrid Seward gibt in der neuen Dokumentation zu, "erstaunt" gewesen zu sein über die Menge an Spielsachen, mit denen Beatrice und Eugenie überhäuft wurden. Trotz der vielen Privilegien seien die beiden Schwestern jedoch "sehr gut erzogen", so Sewald.