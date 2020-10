Prinzessin Eugenie: Prominenter Gast veröffentlichte nie gesehenes Hochzeits-Foto

Dieser gratulierte Eugenie nun auf Instagram auch zum zweiten Ehe-Jubiläum - mit einem bislang nicht veröffentlichten Foto, das während des Hochzeitsempfangs entstanden war. Besonders in Szene gesetzt ist darauf noch mal genau Eugenies Abendlook zu sehen. "Es war so besonders, dieses Kleid für diesen wundervollen Moment in eurem Leben zu kreieren, mit euch und der Familie an dem magischen Tag zusammen zu sein", schreibt Posen. Derzeit erwartet Eugenie ihr erstes Kind.