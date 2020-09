Prinzessin Eugenie wird Mutter: Wieso ihr Kind auf einen Titel verzichten muss

Die britische Königsfamilie freut sich über Nachwuchs: Wie am Freitag bekannt wurde, erwarten Prinzessin Eugenie von York und ihr Ehemann Jack Brooksbank ihr erstes gemeinsames Kind.

Anfang des kommenden Jahres soll das Baby der Queen-Enkelin des ehemaligen Nobeldisco-Managers, die sich im Oktober 2018 das Jawort gegeben haben, zur Welt kommen. Wer sich fragt, mit welchem Titel der royale Spross eines Tages geehrt wird, dem gibt nun eine Royal-Expertin Auskunft.

Offiziell wird Eugenies Kind keinen royalen Titel haben

Während die jüngste Tochter von Prinz Andrew und Sarah Ferguson, der Herzogin von York, den Titel "Her Royal Highness Princess Eugenie of York" inne hat, bedeutet dies nicht automatisch, dass auch ihr Sohn oder ihre Tochter den Titel erben wird, erklärt Adels-Kennerin Emily Nash gegenüber dem britischen Magazin Hello!.