Wenn Charles abwesend ist, gibt Regel Prinzessin Anne Macht über Camilla

Unabhängig davon, welche Bezeichnung sie dann tatsächlich erhält - an der Seite des zukünftigen Königs ist Camilla bereits jetzt die rangzweite Frau des britischen Königshaus - allerdings nur in Begleitung ihres Mannes. Wenn Charles nicht anwesend ist, fällt sie in der Rangfolge unter anderem hinter die Tochter der Königin, Prinzessin Anne - Camilla wäre Anne somit unterstellt und würde damit "Macht" einbüßen.

Geregelt werden diese Hierarchien innerhalb der britischen Königsfamilie durch die "Order of Precedence". Diese besagt im Grunde, dass die (angeheirateten) Frauen die weibliche Version des Haupttitels ihres Mannes tragen. Auf diese Weise erhalten sie den gleichen Rang wie ihre Ehemänner - wenn diese bei ihnen sind.

Wenn also "gebürtigen" Prinzen, wie Charles, Harry und William - selbst von königlicher Abstammung - bei einer Veranstaltung anwesend sind, sind sie und ihre Frauen allen außer Ihrer Majestät und Prinz Philip überlegen. In diesem Falle wären auch ihre Frauen, die Herzoginnen, allesamt auch Prinzessin Anne überstellt. Wenn aber eine der Herzoginnen ohne ihren Mann an einer Veranstaltung mit Prinzessin Anne teilnimmt, wird sie automatisch nach Anne gereiht - da sie königlicher Abstammung ist.