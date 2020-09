Prinz Charles könnte sich entscheiden, Titel nicht an William weiterzugeben

Prinz Charles und Camilla, die Herzogin von Cornwall, sind mit hoher Wahrscheinlichkeit die zukünftigen Oberhäupter der britischen Königsfamilie. Sobald er König ist, wird sich Charles' Leben ändern - auch in Bezug auf seine Frau muss er dann eine bestimmte Entscheidung treffen: Nämlich jene, welchen Titel sie künftig tragen wird. Dasselbe gilt für Sohn William - der Zweite in der Thronfolge.

Wird William Prinz von Wales?

Prinz Charles hält mehrere königliche Titel. Er ist nicht nur der Herzog von Cornwall und Rothesay, sondern auch als Prince of Wales bekannt. Die Herzogtümer von Cornwall und Rothesay werden traditionell an den nächstgereihten Thronfolger weitervererbt und so eines Tages an William übergehen, wenn Charles den Thron besteigt. Für den Titel des Prinzen von Wales soll dies aber nicht zwingend gelten.