Prinzessin Anne gibt Prinz Charles in seltenem Interview Konter

Hier scheint es der unangepassten Prinzessin an nichts zu mangeln. Seit ihrer Kindheit ist Anne, die in Sachen Tierliebe ganz nach ihrer Mutter kommt, passionierte Reiterin. "Es bringt mich an die frische Luft und ist ein Training, das zu mir passt", erzählt sie über ihre Leidenschaft, der sie auf ihrem Landsitz regelmäßig nachgeht.