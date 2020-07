Wollte noch helfen: Supermarkt-Mitarbeiter kippt vor Prinz Charles um

Dieser hatte vor, den Mitarbeitern dort für ihren Einsatz während der Krise zu danken - ehe es zu einem kurzen Schockmoment kam. Einem Mitarbeiter ging es schlagartig schlecht, er kippte während des Gesprächs mit Charles kurz darauf um, wie die britsche Boulevard-Zeitung The Sun berichtet.

Charles habe noch den Arm ausgestreckt, konnte dem Mann aber nicht helfen. Glücklicherweise erholte sich dieser im Anschluss rasch wieder.

Charles wieder fit

Der 71 Jahre alte Thronfolger hatte während seiner Covid-Erkrankung nur milde Symptome. Er hatte sich im März eine Woche lang auf seinem Landsitz in Schottland in Selbstisolation begeben. Die 72 Jahre alte Camilla wurde damals negativ getestet, musste aber ebenfalls sieben Tage in Isolation. Beide blieben während des Lockdowns in Schottland.