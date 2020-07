Kate & Pippa Middleton: Ungewöhnliches Geburtstagsgeschenk für Bruder James

Was viele nicht wissen - auch für Bienen hat James ein besonderes Plätzchen in seinem Herzen reserviert. Wie sehr er die Tierchen liebt, beschrieb er nun in einem Artikel für die britische Zeitung Daily Mail - und auf Instagram.

"Ich bin ein leidenschaftlicher Fürsprecher dieser genialen, fleißigen kleinen Kreaturen, seit ich vor fast einem Jahrzehnt selbst Imker geworden bin und mich als Kind in sie verliebt habe", so Middleton. Mittlerweile besitze er "fast eine halbe Million Bienen in acht Bienenstöcken auf dem Gelände seines Familienanwesens". Er habe viele glückliche Stunden mit ihnen während des Lockdowns verbracht, ergänzte er.