Luxus pur: So leben Prinz Charles und Camilla wirklich

Prinz Charles wird aller Voraussicht nach der nächste König Großbritanniens. Als Thronfolger residiert er standesgemäß luxuriös - auch im Urlaub. Wenn Charles sich zurückziehen will, dann kann er dies beispielsweise im sehr geräumigen Highrove House im Südwesten Englands tun. Seit dem Jahr 1980 ist das Anwesen mit neun Schlafzimmern und vier Empfangsräumen im Besitz des Herzogtums Cornwall. Kurz nach dem Erwerb renovierte es Charles umfassend. Wie es darin aussieht, blieb großteils ein Geheimnis. In einer historischen Aufnahme bekommt man zumindest einen kleinen Einblick in das private "Ferienschloss" von Charles und seiner Frau Camilla.