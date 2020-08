Die bittere Wahrheit hinter dem royalen Familienfoto an Charles' 70ten Geburtstag

Erst nachdem Charles im März am Corona-Virus erkrankt war, sollen sich die beiden einander wieder angenähert haben. Obwohl Charles lediglich milde Symptome gezeigt hatte, sei Harry sehr besorgt um seinen Vater gewesen, heißt es in der neuen Biografie.

Als Charles erkrankte, waren Harry und Meghan bereits in die USA umgezogen. "Harry rief Charles sofort auf Birkhall, seinem Anwesen in Schottland an, wo er sich in Quarantäne befand. Er hat seinen Vater regelmäßig kontaktiert, um nach ihm zu sehen", so die Autoren.