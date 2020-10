Prinzessin Eugenie könnte bei Geburt ihres Kindes dieselbe Tradition wie Mama Fergie brechen

Die Tochter von Prinz Andrew und "Fergie", Prinzessin Eugenie, ist im Dezember ihres Geburtsjahres im Alter von neun Monaten in der Nähe von Schloss Sandringham in der Grafschaft Norfolk getauft worden. Als Taufpaten für Eugenie Victoria Helena, so ihr voller Name, wurden damals übrigens James Ogilvy, Sohn einer Cousine von Königin Elizabeth, Kapitän Alastair Ross, Kommandeur des Zerstörers Edinburgh, auf dem Prinz Andrew gedient hat, die Stiefmutter von Sarah, Susan Ferguson, und zwei enge Freunde der Eltern, Julia Dodd-Noble und Louise Blacker, ausgewählt.

Die Zeremonie fand während eines reguläreren Sonntagsgottesdienstes statt und wurde per Lautsprecher nach Außen übertragen. Ob sich jüngste Tochter von Prinz Andrew und Sarah Ferguson dafür entscheidet, in die Fußstapfen ihrer Eltern zu treten, dürfte sich voraussichtlich im Sommer 2021, wenn das jüngste Royal Baby einige Monate alt ist, weisen.