Fergie wählte bei Beatrice für Royals untypische Art der Entbindung

Die Königin selbst befand sich zu jenem Zeitpunkt übrigens auf der Yacht Britannia auf dem Weg zu ihrem Sommerurlaub auf Schloss Balmoral in Schottland. Kurz zuvor hatte sie noch erklärt, wenn es denn ein Mädchen werde, wünsche sie sich "eines mit Locken".

Mittlerweile hat Prinzessin Beatrice ihren 32. Geburtstag gefeiert. Im Vorfeld ihrer Hochzeit war befürchtet worden, dass diese von den Vorwürfen gegen ihren Vater überschattet werden könnte. Prinz Andrew steht seit Monaten wegen seiner Freundschaft zu dem inzwischen verstorbenen Multimillionär Jeffrey Epstein in der Kritik. Der einschlägig vorbestrafte US-Geschäftsmann soll über Jahre hinweg Dutzende minderjährige Mädchen missbraucht und zur Prostitution gezwungen haben. Er nahm sich vergangenen Sommer in einer Gefängniszelle in New York das Leben. Eines der Opfer wirft Andrew vor, er selbst habe sie mehrfach missbraucht. Andrew bestreitet das. Er hat sich inzwischen von seinen offiziellen Aufgaben zurückgezogen.